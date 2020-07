Parque Naturales explicó que se trata de un mamífero muy particular, esquivo y no se parece a las demás especies de felinos que habitan en Colombia; pues su tamaño es un poco más grande que el de un gato doméstico, no tiene manchas como los tigrillos o el jaguar, y el color de su pelaje varía entre gris, café, rojizo y negro, respondiendo al entorno donde habita.

Ademas se caracteriza porque tiene orejas pequeñas redondeadas y es de hábitos diurnos. Por estas razones es confundido con tairas, perros de monte o gatos. Se alimenta de aves, roedores y lagartos, entre otros.

El haber logrado identificar a más de un Jaguarundi, evidencia, según Parques Naturales, el buen estado de conservación del animal y el área protegida que, por estos tiempos mantiene cerrado el ingreso al público.