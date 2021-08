Expertos hallan una extraña cobra de dos cabezas

Expertos del Instituto de Vida Silvestre de la India rescataron de una zona industrial en Vikas Nagar a una pequeña cobra de dos cabezas que estaba rondando por esa área.

Adil Mirza, quien recata serpientes desde hace 15 años, fue el encargado de socorrer al animal y para él fue una gran sorpresa cuando se encontró con este raro animal. “El DFO Kalsi me indicó que fuera a rescatar a la cobra. Cuando fui allí, me sorprendió ya que era una cobra de anteojos de dos cabezas. En mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara ”, manifestó.

