Un pescado gigante acaba de romper un récord, como el animal más grande encontrado en un río de agua dulce. Esto sucedió en Camboya, se trata de una raya gigante que tiene un peso aproximado de 300 kilos y cuatro metros de longitud, desde su boca hasta el máximo de la cola, una de las especies de Urogymnus polylepis más grandes encontradas hasta ahora, en territorio asiático y de Oceanía.

El pescador local capturó esta inmensa raya, pero inmediatamente se comunicó con un grupo de biólogos, lo que ayudó a su estudio y futura liberación. Por medio de un comunicado compartido por Wonders of the Mekong explicaron, “el pescador se puso en contacto con el equipo de Wonders of the Mekong, poniendo en marcha el primer esfuerzo de marcado acústico de una raya de agua dulce”.

Lea también: Gigantesco descubrimiento arqueológico en Egipto

Inmediatamente, los integrantes de este grupo se dirigieron al lugar de los hechos para verificar el pescado, al llegar, el tamaño del animal los dejó impactados.

En una entrevista para la Universidad de Nevada en Reno, el líder de Wonders of the Mekong, Zeb Hogan, explicó, "sí, cuando ves un pez de este tamaño, especialmente en agua dulce, es difícil de comprender, así que creo que todo nuestro equipo quedó atónito".

Además, comentó que las especies grandes están en peligro de extinción, puesto que muchas personas los pescan antes de que logren su adultez, por tal motivo no alcanzan a reproducirse.