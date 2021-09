¡Hallazgo histórico! Descubren el colmillo de un mastodonte en Norte de Santander

Hay revuelo en la vereda Agualinda de Los Patios, en Norte de Santander, por un hallazgo histórico que realizó un adulto mayor con su nieto de 12 años.

Se trata de un fósil de la Era Cuaternaria, que corresponde al colmillo de un Haplamastodon, más conocido como mastodonte americano.

Le puede interesar: Empresa de genética busca resucitar a lo mamuts para "sanar" la Tierra

Camilo Andrés Roa y su abuelo Gonzalo Roa Hernández estaban rastreando una cabra, cuando lo que parecía ser una gran roca les llamó la atención.

“El niño me decía: vamos nosotros y lo sacamos, pero no nos atrevimos porque no sabíamos cómo sacar eso. Hasta que finalmente este domingo una grupo de vecinos fue a traerlo”, aseguró el orgulloso abuelo.

Lea también: Lechuza rumbera baila al son del coro de una iglesia que buscaba espantarla



La pieza mide 1.86 metros de largo y fue trasladad hasta el Museo Arqueológico y Paleontológico de Agualinda, donde se espera le realicen más pruebas para conocer más información sobre el ejemplar.