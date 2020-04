Himalaya, así se ve la majestuosa montaña en medio de la cuarentena mundial

En cuestión de pocos minutos estas imágenes del Himalaya –tal y como sucedió con las fotografías del nevado del Tolima tomadas por RCN Radio– rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La verdad, a todos ha tomado por sorpresa estas postales que son prueba del respiro que se ha tomado el planeta con el aislamiento.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9