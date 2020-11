La Dirección General Marítima advirtió que el Huracán Iota subió a categoría 5 tras su paso por el archipiélago de San Andrés en la madrugada de este lunes festivo. La Dimar indicó que la tormenta seguirá ocasionando daños.

BREAKING: #Iota has reached wind speeds of 160 mph, making it the second Category 5 hurricane on record to ever occur in November. pic.twitter.com/u3ifhvOzw6