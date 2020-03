Isla desconocida queda al descubierto como consecuencia del cambio climático

Esta isla permaneció durante el tiempo sepultada por el hielo que caracteriza el continente, actualmente afectado por el cambio climático que lo tiene en un acelerado derretimiento de sus glaciares.

Peter Neff, un miembro de la expedición que descubrió la isla, creó un modelo a partir de imágenes satelitales de Google para recrear cómo con el paso del tiempo ha ido desapareciendo el hielo hasta dejar en evidencia el nuevo hallazgo.

Looks like ice retreated from the new "Sif Island" near #ThwaitesGlacier, #Antarctica since the early 2010s, based on a quick look at @googleearth timelapse.@ThwaitesGlacier @GlacierThwaites @rdlarter https://t.co/mt1E0QBEkk pic.twitter.com/UQr1hppukL