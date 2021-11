Las expectativas de cómo sería la próxima erupción del Nevado del Ruiz

El periódico El Tiempo entrevistó al profesor Gonzalo Duque, de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales, quien ha realizado varios estudios sobre ‘’El león dormido’’ desde 1983.

De acuerdo con el profesor, ‘’no puede subestimarse la posibilidad de que el volcán entre en erupción, pues aunque no se puede predecir cuándo lo hará, se puede pronosticar que es probable que suceda en los próximos años’’.

El experto destacó que existen registros de tres erupciones del volcán Nevado del Ruiz.

En 1595, cuando erupcionó 1 km³ de magma y causó 60 muertos.

En 1845, cuando erupcionó 2 km³ de magma, causando más de 1.000 muertos.

En 1985, cuando erupcionó apenas 0,1 km³ de magma.

Esta última es la más recordada luego de que se llevara por delante al pueblo de Armero (Tolima), en la que dejó más de 25 mil muertos.

Frente a esto, Duque aseguró que desde su última erupción lo más probable es que en sus adentros existan al menos 1,3 km³ de magma que deberán salir en algún momento.

“No sabemos cómo el Ruiz se va a liberar de ese magma. La única erupción grande fue en 1985, pero botó apenas una décima de kilómetro cúbico. Pero el volcán está cargado y si es un volcán lo natural es que erupcione pero no sabemos cuándo”.

El catedrático resaltó que en los últimos años se han venido realizando trabajos importantes en el estudio, análisis y alertas al respecto del volcán, como las emitidas semanalmente por el Servicio Geológico Colombiano.

“Si el Ruiz tiene una erupción como la de 1595, de un kilómetro cúbico, que es la esperamos, ¿qué puede ocurrir? Lo primero es que creemos que se repiten los flujos de lodo sobre Armero, por los lados de Chinchiná, por Mariquita. Y como los flujos de 1985 ya fueron conocidos, y no está Armero, ni un barrio que en Chinchiná existía, porque se los volvería a llevar. También habría un flujo de lodo por el río Recio, que no hubo en 1985 porque la erupción fue pequeña”.

En el caso de que se active la alerta naranja en el Ruiz, lo primero que se debe hacer (según el protocolo de seguridad) es atender el Mapa de Amenazas Volcánicas que advierte de las avalanchas.

‘’No puede haber nadie en los ríos, y que se le avise a la gente con las alarmas que se instalaron, que estén activas y que suenen y que la gente las identifique. Porque después de 30 años usted le puede preguntar a un campesino, ¿usted sabe cómo suena la alarma? Y le responde no, yo nunca la he oído. Y eso no puede pasar”.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que existen dos categorías de volcanes activos, la primera es cuando no tiene actividad y la otra es cuando está encendido.

Amarilla : (no hay riesgo de erupción inminente).

: (no hay riesgo de erupción inminente). Naranja : (hay alerta por posible erupción).

: (hay alerta por posible erupción). Roja: (habrá una erupción en cualquier momento).

En el caso del volcán Nevado del Ruiz, ha tenido inestabilidad durante 11 años y actualmente está en nivel de alerta amarilla.

La entidad también dio a conocer que, “en este nivel pueden presentarse fenómenos como sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas), cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica”.