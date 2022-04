Las tareas de Francisco Vera, el niño ambientalista elegido como asesor infantil en la ONU

Le puede interesar: Hay que visibilizar la violencia sexual a las mujeres en medio del conflicto: Jineth Bedoya

Citando a Nikola Tesla, el menor señaló que, "no me preocupa que se copien de mis ideas, sino que no haya ideas nuevas. No estamos haciendo nada, los gobiernos siguen quietos y la ciudadanía también. Hay personas que tratan de generar conciencia, pero hay que aumentar los esfuerzos y ser más ambiciosos porque lo que está en riesgo es la vida".

Finalmente, Francisco Vera precisó que de eso se trata la observación 26, "de visibilizar esos problemas que tiene el cambio climático en relación a los niños y para mí ese es el mayor problema que por el momento hay en el mundo... los niños están siendo marginados, se les vulneran sus derechos y hoy son refugiados climáticos (...) Dentro de unos años no vamos a poder diferenciar entre refugiados políticos y refugiados climáticos".