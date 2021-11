Las tiernas imágenes del bebé tigrillo que fue rescatado tras luchar varios días por su vida

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ubicada en Guaduas (Cundinamarca), atendió a una tigrilla y le dieron los primeros auxilios para lograr estabilizarla.

Sin embargo, por su estado crítico de salud tuvieron que remitirla a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

“Es una hembra, llegó muy grave, sin pelaje en las patas, agonizante, con pulgas, pero se le ha dado toda la atención especializada que requiere; hoy, una semana después de haberla recibido, ya come, camina y se mantiene alerta”, describió Miguel Nova, médico veterinario de la Urras, quien habló para la Agencia UNAL.

Adicionalmente, el felino aún no ha sido clasificado, por lo cual no se puede saber si es un Leopardus tigrinus, o tigrillo lanudo que es una especie clasificada como vulnerable, o un Leopardus pardalis, conocido también como ocelote, por lo que todavía no se ha determinado su edad y otras características.

Después de su recuperación y rehabilitación, la Urras está realizando un diagnóstico y recomendaciones sobre el futuro del tigrillo.

Hoy el felino está recibiendo alimentación con fórmulas que están diseñadas por el personal médico y se le suministra calor a través de una manta térmica.

Cabe destacar que la Urras recibe entre 100 y 150 animales al mes de todas las especies, entre ellos: mamíferos, aves, anfibios y muchos requieren intervenciones complejas