Las últimas palabras del cazador de cocodrilos antes de morir por ataque de una raya

Ahora, cuando han pasado 15 años de la pérdida del animalista australiano, fue revivida una entrevista al camarógrafo Justin Lyons, quien acompañaba a Irwin el día de la grabación en que murió.

En esa entrevista, concedida al talk show ‘Studio 10’, Lyons contó que se encontraban en un bote frente a la Gran Barrera de Coral de Queensland, en el noreste de Australia. Observaron una gran raya látigo que les llamó la atención por lo que decidieron lanzarse al agua a hacer algunas tomas.

“Ya habíamos grabado rayas antes, pero esta era muy grande”, dijo el fotógrafo al agregar que tras lograr las tomas se dedicaron a observar al animar irse entre el agua; sin embargo, la raya, al parecer sintió muy cerca la presencia de ellos por lo que reaccionó agresivamente en defensa.

El animal atacó al cazador de cocodrilos con su cola, ocasionándole una gran herida en el pecho. “De repente el animal se puso en frente y empezó a golpearlo con su cola varias veces”, contó.

Dijo que en cuestión de segundos vio al cazador de cocodrilos bañado en sangre, por lo que se asustó, tanto por la herida, como por la sangre que atraería tiburones.

“Al subir al bote, vi la gran herida que tenía el pecho, a la altura del corazón. Debió haber sentido mucho dolor en esos momentos”, recordó.

Un momento doloroso de este episodio fue recordar las últimas palabras de su amigo quien, según relata, ya estaba agonizando y perdiendo la conciencia.

“Él estaba quedando inconsciente y yo le dije: ‘vamos, piensa en tus hijos’. Entonces me miró y me dijo: ‘Me estoy muriendo’. Esas fueron sus últimas palabras”, lamentó Lyons en medio de la entrevista.

Debido al ataque, Irwin falleció a los 44 años debido a que la púa de la raya perforó su corazón. El cazador de cocodrilos fue enterrado el 9 de septiembre en el zoológico que él mismo fundó.