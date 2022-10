Los días en La Tierra cada vez son más largos: expertos no tienen explicación

Un informe publicado por The Conversation, medio especializado en publicaciones académicas, indica que la velocidad de rotación de nuestro planeta puede variar, y así lo ha hecho durante los 4.500 millones de años que lleva orbitando alrededor del Sol. De hecho, es sabido que hubo una época en nuestro planeta, hace unos 1.400 millones de años, en que un día en la Tierra duraba apenas unas 19 horas.

De acuerdo con el Director del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas de la Universidad de Tasmania, Matt King, cuando terminó la última edad de hielo, el derretimiento de las capas de hielo polares redujo la presión superficial y el manto de la Tierra comenzó a moverse constantemente hacia los polos.

Esto produjo que durante los últimos 20.000 años la Tierra se haya acelerado. “Al igual que un bailarín de ballet gira más rápido cuando lleva los brazos hacia su cuerpo, el eje alrededor del cual gira, la velocidad de giro de nuestro planeta aumenta cuando esta masa de manto se acerca al eje de la Tierra. Y este proceso acorta los días en aproximadamente 0,6 milisegundos cada siglo”.

En ese sentido, explican que los cambios pueden deberse a un efecto llamado bamboleo de Chandler, mediante el cual el eje de rotación de la Tierra cambia en periodos de 430 días.

No obstante, el experto explica que la duración de los días en la Tierra en realidad está aumentando, pero no entienden la razón si en las últimas décadas se hablaba de un efecto contrario. La teoría principal es por el bamboleo de Chandler, aunque aún no hay certeza. Lo cierto, es que actualmente nuestros días se están demorando un poco más.