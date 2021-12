¿Miedo a las arañas? En Bogotá hay una sala donde las exponen

Si le tiene miedo a las arañas esta información es para usted. En el Museo de Historia Natural en Bogotá hay una sala dedicada a la exposición de arañas y de todo tipo de artrópodos. La intención es mostrar la importancia de estas especies y para que cuando usted vea una araña nuevamente, en vez de correr a matarla recuerde su función.

“Yo creo que se pierde el miedo a medida que tú conoces. El miedo surge por el desconocimiento. Si tú no conoces algo, la primera sensación es protegernos y tenerles algún tipo de repulsión a la cosa, sea lo que sea. En los insectos, en los artrópodos en general, no sabemos qué es lo que hacen”, comentó.

Él es el profesor Carlos Sarmiento, director del Museo de Historia Natural, quien manifestó que es posible que usted al visitar esta sala de artrópodos puede que se encuentre con una u otra araña real haciendo de las suyas, pero que esta es una experiencia que debe vivirse para que en casa cuando las vea recuerde porqué están allí.

“Los insectos o los artrópodos en general, prestan un servicio como controladores; por ejemplo, aquí no tocamos las arañitas que nos aparecen en el museo, que eso es algo anacrónico dentro de un museo porque puede que la gente piense ‘uy pero qué es este mugrero’, pero, ¿quién se come los zancudos? Una araña. ¿Quién se come las polillas que pueden ser un problema ante un tejido? Pues, una araña. Entonces, si uno reconoce la función, cambia la actitud mental, y ese es el papel fundamental que estamos desarrollando acá”, indicó.

Y si en nuestra cotidianidad en vez de encontrarnos con una araña discreta y pequeña, nos encontramos con una tarántula, ¿Qué deberíamos saber sobre ellas? Naren Téllez, Biólogo y profesional encargado del Museo, responde:

“Por ejemplo, las que tienen un tamaño un poco más grande, cuando se ven amenazadas, no es que ataquen al sujeto, sino que liberan unos pelitos de su abdomen y si te caen en el rostro te puede producir alergias, rasquiñas, que viene siendo el mecanismo de defensa del animal. Estos animalitos prefieren emprender la huida antes de atacar a la persona. Por ejemplo, en las fincas, ellos se pueden alimentar de varias plagas, hay algunos que se alimentan de pequeños roedores, pero también es un riesgo tenerlas dentro de nuestros hogares”.

Sus riesgos

“Algunos de estos animales implican un riesgo; todas las arañas, los escorpiones, por ejemplo, son venenosos. Aunque están cumpliendo una función, lo ideal es no manipularlos, mantenerlos fuera de la casa sin necesidad de sacrificarlos puesto que cumplen una función muy importante”.

Sin embargo, nuestros temores a estas especies pueden seguir controlados. Noten la precisión que hizo el biólogo:

“Acá en Colombia no tenemos especies con venenos muy tóxicos, venenos que nos puedan matar, a no ser que seamos alérgicos, la reacción va a ser fuerte al veneno. Una picadura de escorpión es bastante dolorosa, pero no es capaz de matarnos. Igual pasa con los venenos de las arañas que tenemos en el territorio. Los escorpiones también son controladores de plagas”, manifestó.

Mariposas, hormigas, arañas, cangrejos, gusanos, insectos, escarabajos, hacen parte de los artrópodos que podemos conocer en la sala de exposiciones del Museo de Historia Natural ubicada en las instalaciones de la Universidad Nacional.