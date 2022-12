En primer debate en el Senador fue aprobado el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, una de las banderas del Gobierno Nacional, frente a los temas de explotación minera que existen en el país.

Para la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, este es un primer paso para el cumplimiento de esta promesa de campaña, pero las reformas que sufrió, solo en el primer debate, disgustaron a la jefe de la cartera, quien espera "retomar el rumbo de la verdadera ley", en las plenarias del Senado.

“Este proyecto como fue aprobado no cumple la promesa de campaña del presidente, Gustavo Petro, que busca prohibir el fracking”, aseguró la ministra Susana Muhamad, durante el debate del proyecto.

Para el Ministerio, la aprobación en la Comisión Quinta del Senado "no brinda las herramientas necesarias para su prohibición y deja totalmente reducido el proyecto inicial que apoya, decididamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Gobierno en general".

Este proyecto de ley fue radicado en la primera semana de Gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que se busca la prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, medidas que no fueron aprobadas en su totalidad.

“Aquí hubo un referendo democrático frente al tema del fracking. Esta es una discusión que las comunidades de las zonas donde se propuso hacer fracking han dado desde los territorios y que se convirtió en mandato popular en las elecciones del 2022. Dejo total claridad: el proyecto no quiere prohibir exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales”, puntualizó Muhamad.

La ministra fue enfática en señalar que no hay afectación fiscal porque hoy no existe este tipo explotación en Colombia, lo que no entorpece la proyección financiera del país para los próximos años.

Desde el Ministerio esperan poder realizar los ajustes necesarios durante las plenarias del Senado, donde retomaría el rumbo de la idea principal del Gobierno Nacional, de una prohibición total de esta práctica de explotación de petróleo.