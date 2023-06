La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció este jueves un ambicioso plan de restauración ecológica que contempla la reforestación y trabajo en más de 750.000 hectáreas en 13 regiones estratégicas, de las cuales en algunas zonas ya se ha iniciado el trabajo.

"Esta intervención no sólo será sembrar árboles, sin ningún monitoreo, en la que no se sabe si funcionan bien o no. Estas serán hectáreas que tengan monitoreo ambiental de fondo, gobernanza con las comunidades y generen valor social y económico", dijo la ministra de Ambiente.

De interés: Expertos aseguran que el 99% de las tortugas marinas del país han nacido hembras por la temperatura de la arena

Y agregó que "estas intervenciones ser harán en cuencas hidrográficas para volver a tener una funcionalidad del agua en trece regiones eco estratégicas y, sobre todo, para recuperar los suelos perdidos. Por ejemplo en áreas ganaderas muy degradadas en todo el país".

Desde el Ministerio tienen varias estrategias para la consolidación de este plan. Entre ellos, el trabajo con sectores productivos, entre ellos las agricultura y la ganadería. Se trabajará en 100 mil hectáreas de parques nacionales y se realizarán acuerdos con resguardos indígenas, consejos comunitarios y reservas campesinas para la implementación de esta programa.

Frente al presupuesto destinado, desde el Ministerio de Ambiente no tienen claro cuánto podría costar este programa, pero los dineros saldrán de los impuestos al carbono y otros espacios que ya están siendo negociados con el Ministerio de Hacienda, para que de esta manera se concreten los fondos necesarios para complementar los $600 mil millones que ya se tienen programados.

"Las intervenciones incluyen regiones como La Mojana, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande, el macizo colombiano (y) la Amazonía colombiana. Esperamos trabajar de la mano de Fedegan y el Sena, donde podremos articularnos para crear comunidades que trabajen por cuidar estos ecosistemas y también nos ayuden a monitorear el progreso que se tenga en cada una de estas regiones", puntualizó la Muhamad.

De interés: ¿Qué hacer con las Comisarías de Familia? Expertos piden mejores servicios y más presupuesto

Se espera que en el mes de julio se den los primeros anuncios de las primeras hectáreas reforestadas y se ponga en marcha la estrategia de concertación, que llegaría a la meta del 75% comprometidos por el Gobierno de Colombia para el año 2030.