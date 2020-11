Necesitamos tener certeza científica de que el fracking no causa daños ambientales: Procuraduría 

El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Trujillo, dijo que la principal razón por la que esa entidad solicitó anular los decretos que permiten el fracking en Colombia, obedece a que no hay una certeza científica de que esta práctica no cause daños ambientales.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que "lo que buscamos es exigir una certeza científica de que el fracking y todos sus procedimientos geológicos y mineros, garanticen que no se va a causar un daño al ambiente y especialmente al principal activo que tiene el país que son los recursos hídricos... este Gobierno tiene muy poca información que deja mucho que desear en el momento de expedir este tipo de licencias y permisos".

Precisó que "no hay todavía a nivel científico la certeza que nos dé la tranquilidad que esta práctica del fracturamiento de la roca para extraer hidrocarburos, no afecte el ambiente especialmente en materia de riqueza de recursos hídricos y hasta que eso no esté, se tienen que imponer los principios de protección ambiental".