Nuevo agarrón en el Senado por el Acuerdo de Escazú

El proyecto de ley con el cual se busca ratificar el Acuerdo de Escazú tampoco pudo ser discutido en esta legislatura ordinaria que terminará el 20 de junio y la iniciativa muy posiblemente tendrá que ser estudiada por el nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio.

A raíz de esto, senadores de la oposición, en cabeza de Iván Cepeda, protestaron en la plenaria de la corporación por la no inclusión del tratado en el orden del día y cuestionaron que no se haya accedido al derecho que tienen las bancadas alternativas de que sus propuestas se discutan.

Ante esto, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, les respondió de forma vehemente advirtiendo que el proyecto no pudo agendarse porque los legisladores de la oposición impusieron una tutela frente al tema y la misma aún no ha sido fallada.

“Yo me muero de la pena con usted, si usted recurrió a una acción de tutela, espere que el juez de tutela le resuelva y una vez esté listo, se procederá a incluirlo. Si la acción de tutela está en trámite, no podemos pasar por encima, usted ha tenido garantías, lo que pasa es que les gusta descalificar a todo el mundo y ustedes no quieren cumplir la ley, quieren pasar por encima de la ley”, manifestó.

Ante esto, el senador Wilson Arias respondió diciendo que se estaba incurriendo en una maniobra dilatoria para evitar la ratificación del Acuerdo de Escazú.

“Lo que ha ocurrido es una dilación innegable, a la vista de todo el país, pese a que hemos insistido en la aprobación de ese proyecto de ley, sin que tenga éxito, muy a pesar de que invocamos derechos claros establecidos en la norma y que pedimos una sesión especial haciendo uso de nuestro derecho. Lo que se está cometiendo es una violación de los derechos de la oposición”, indicó.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar lanzó fuertes acusaciones contra el presidente del Senado y lo cuestionó por todo lo ocurrido con la elección de la Segunda Vicepresidencia de la corporación.

“Usted es un violador de los derechos de la oposición y del Estatuto de la Oposición y lo demuestra el hecho que llevamos un semestre sin Segunda Vicepresidencia porque usted se la robó. El Consejo de Estado le mandó un fallo diciendo que el voto en blanco no tiene efectos para la elección de mesa directiva”, sostuvo.

Sin embargo, de forma serena, Gómez le respondió a Bolívar diciendo que jamás tuvo las mayorías para asumir el cargo y explicó que cuando el Congreso solicitó la aclaración del fallo del Consejo de Estado, el magistrado no quiso hacerla.

“A mí me da pena con usted, pero usted no ganó ninguna elección, por eso no lo pudimos posesionar, si el voto en blanco y el odio que los compañeros suyos manifiestan a través de la votación no es suficiente para que pudiera buscar una postulación diferente, eso no es problema mío y lo que yo hago es cumplir órdenes de acuerdo a la Ley 5ª y al reglamento del Congreso, muy a pesar de su pensamiento”, sostuvo.

“Yo le daré siempre las garantías que correspondan legalmente, no las que ustedes quieran imponer a través de malas maneras y sus gritos y sus formas mentirosas y mezquinas de abordar los asuntos en el país”, añadió.

El presidente del Senado aclaró que si el Acuerdo de Escazú no se vota en esta legislatura que está terminando, el mismo no se hunde y podrá seguir su trámite después del 20 de julio.