La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, participó del foro 'Acción Climática' , liderada por Foros Semana, donde se refirió a tres grandes retos que tiene el país en temas ambientales para los próximos años.

Para la Muhamad, Colombia debe enfocar sus esfuerzos en la reducción de emisiones de CO2, la deforestación y la adaptación a la transición energética, que es el eje central para el Gobierno Nacional.

"Todo lo que usted hace aquí, tiene efecto allá y lo que necesitamos es entender los efectos, manejar los efectos, no lo sé, hay mucha incertidumbre, pero lo que si quisiera decir es que, es cierto que hay una paradoja gigantesca y que no tiene respuesta en el mundo, pero ante las preguntas que no tienen respuesta nos escondemos y eso no debemos hacerlo. Esto es algo que ha pasado los últimos años, el sector ambiental no ha puesto límites y por eso no estamos preparados para enfrentar los retos que el área ambiental nos ha presentado", afirmó la ministra.

Muhamad señaló que el Fenómeno de La Niña ha dejando 16 billones de pesos en pérdidas y alertó que pronto llegará el Fenómeno del Niño, por lo que el país se debe preparar con la tecnología que tiene para prevenir desastres.

Frente a los retos del cambio climático, la ministra señaló encontrarse en una paradoja, al tener que aumentar la minería para compensar la apuesta de cambio climático que requiere el mundo.

"La transición energética va a necesitar un aumento en la minería. Pero fíjese la contradicción, en la Convención de biodiversidad en Montreal, se acordó que lo mínimo de supervivencia es la protección del 30 % del planeta y si vemos las cifras, Colombia sólo tiene el 23 % de su territorio protegido, no llegamos a ese 30%, por lo que debemos implementar estrategias inmediatas si queremos cumplir los acuerdos", comentó Muhamad.

Ante esto, la jefe de cartera señaló que el mundo debería evaluar el cambio de deuda externa por naturaleza, donde se ayude a los países a cumplir ese 30 % pactado.

"Colombia paga anualmente 70 billones de deuda externa, pero si se abre esta posibilidad de invertir el 10% de esta deuda en la protección y cuidado del medio ambiente, estoy seguro que la realidad sería otra y los recursos se aprovecharían de una buena manera. Hoy en día, lo único que encuentran los países que están en proceso de desarrollo es más deuda para poder enfrentar el impacto del cambio climático y así nos van a tener toda la vida, debemos buscar nuevas formas de llegar a acuerdos entre las comunidades", finalizó la ministra de Ambiente.

Susana Muhamad cerró su intervención señalando que los hijos nuestros no vivirán mejor que nosotros, es una realidad y todo por no proteger nuestros recursos naturales".