Política de glifosato para erradicar cultivos anula la democracia en Colombia, dice estudio

"La guerra contra las drogas con la política de aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, anula la democracia en Colombia", reveló un estudio hecho por el Observatorio de Restitución Agraria y la Universidad Nacional, en colaboración con la Universidad de Londres.

Este informe llamado "Fumigación: daños a la salud democrática", asegura que el glifosato "es una política de las minorías" tanto en los local como a nivel nacional.

Francisco Gutiérrez, politólogo, profesor de la Universidad Nacional y uno de los cinco coautores del estudio, señaló en diálogo con RCN Radio que "a nivel nacional, las encuestas revelan que un poco más de la tercera parte de la población, en el mejor de los casos, apoya la política de fumigación. La mayoría de los colombianos, en diferentes estratos socio-económicos, están en desacuerdo con el uso del glifosato".

Lea también: Expresidente Gaviria, en contra del uso del glifosato para erradicar cultivos ilegales

Añadió que "la política de fumigación que se demostró en detalle con este estudio, hecho con fuentes que antes no se habían utilizado, demostramos que básicamente la política de fumigación se ha mantenido porque hay un cierre absoluto de la democracia. Si este año es el cumpleaños número 30 de la Constitución Política de Colombia y se cumplen 50 años de la guerra contra las drogas, vemos que justamente esa guerra contra las drogas va anulando la promesa democrática de la Constitución".

La investigación también reseña el papel de los Estados Unidos y las peticiones de "acabar con el narcotráfico, erradicando los cultivos ilícitos a través del glifosato".

Puede leer: Con la firma de 46 congresistas, vuelve proyecto para prohibir el glifosato

"En este estudio analizamos diversas declaraciones y fuentes. Se sabe que a puerta cerrada, funcionarios colombianos como estadounidenses (sobre todo los segundos), saben que el glifosato es una política de nunca acabar. Incluso conocimos una frase de un funcionario estadounidense, diciendo que ellos sabían que 'era como cortar el pasto'", indicó.

Recalcó que "esa fue una metáfora que me sorprendió muchísimo. Esto no es como cortar el pasto, porque implica poner en riesgo vidas humanas y la degradación al medio ambiente".

En la investigación también se habla que el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos, es una actividad que no tiene un horizonte temporal, ya que según el informe "es de duración "infinita y eso como política pública es un desastre".

"Todo el mundo sabe que es una política que nunca se va a acabar... no hay argumentos ni claridad de por qué en unos territorios sí y en otros no. Pareciera, como dice la autora de uno de los capítulos de la investigación, que se asperja a los territorios más violentos y no, por las hectáreas de coca", destaca el análisis.

Vea además: Lo que genera desplazamiento forzado son los cultivos ilícitos: Mindefensa a Defensoría del Pueblo

La guerra contra las drogas y la democracia

El profesor Francisco Gutiérrez aseguró que es fatal perder la democracia en aras de la aspersión aérea con glifosato en los territorios, porque "el problema de la fumigación no es solo un problema para unos grupos de colombianos y para los campesinos cultivadores. Esto también nos afecta a nosotros porque con el uso del glifosato, el sentir de la mayoría de colombianos no se ve reflejado en la política pública. Eso es gravísimo para la democracia en Colombia".

Para Gutierrez, el estudio refleja también un "afán de ciertos grupos políticos de poder que buscan enviar un mensaje a Estados Unidos y en general a la sociedad colombiana, de que no son narcos. Para nadie es un secreto que la corrupción, el narcotráfico y la política están de la mano y pareciera que uno cuantos políticos a favor del uso del glifosato, necesitan mandar este mensaje", puntualizó.

El estudio fue realizado por otros investigadores como Diana Machuca, Bryan Triana, Margarita Marín y Sebastián Cristancho, en colaboración con la Universidad de Londres.