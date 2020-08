¿Por qué sin bosques no se regula el clima y disminuye la producción de agua?

En la Semana Mundial del Agua, diversos actores resaltan sobre la importancia de preservar los bosques dada la conexión directa que existe entre la producción de agua y la regulación del clima.

César Rey, ingeniero forestal y exdirector de Bosques del ministerio de Ambiente, dijo que cuando se pierden selvas como al noreste de Antioquia, la Serranía de San Lucas o la selva Amazónica, se despilfarran también servicios que brindan estos ecosistemas, como por ejemplo, acceder al agua. Además, son servicios que no son solo en lo local, sino de carácter planetario.

Señaló que la pérdida de bosques en la Amazonia ronda cerca del 20 % del área total y eso genera que la capacidad de succión de agua, que viene del Océano Atlántico, sea menor y, en consecuencia, también se produzca una mayor intensidad en fenómenos climáticos como los huracanes.

"Si no logramos comprender las relaciones del planeta (incluida la nuestra con la naturaleza), pondremos en riesgo la misma producción de agua. Por ejemplo, los páramos, que tanto nos jactamos de decir que tenemos con el páramo más grande del mundo (Sumapaz), pues si la Amazonia no regula el agua, pues los páramos tampoco van a poder regular el agua porque no les va a llegar", sostuvo.