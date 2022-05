Recuperan y rehabilitan a un puma yaragundí en Santander

En el caso del departamento santandereano este tipo de especies habita las zonas altas. Por lo general, es común que el puma yaguarundí habita en los bosque tropicales y, por ejemplo, en los sectores de los Llanos Orientales hay otros pumas, pero de color rojizo.

Por su parte, el personal de la CDMB hizo un llamado a la comunidad para que estén alerta de informar si se encuentran estos casos de ejemplares de fauna silvestre para que sean rehabilitados y llevados nuevamente a su entorno natural.

“Si se llegan a encontrar o tienen conocimiento de alguna de estas especies, es importante que informen para que se haga el manejo adecuado, además la recomendación es que las personas no los agredan ni los molesten. Si ellos no se sienten en peligro o atacados, no le hará daño a ninguna persona”, señaló Mejía.