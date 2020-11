Reviven gusanos prehistóricos de hace 40.000 años, toda una hazaña científica

Recientemente se popularizó en redes sociales la fotografía de unos extraños gusanos prehistóricos que fueron revividos en 2018. Paradojicamente, los detalles de ese descubrimiento científico hasta ahora lograron notoriedad debido a la curiosidad de la gente.

Doklady Biological Sciences confirmó en su momento que la investigación fue hecha por científicos rusos que descongelaron varios gusanos. Tras lograrlo, dos se despertaron, comenzaron a moverse y a comer algunos alimentos entregados por el equipo de expertos.

Lo más sorprendente de todo es que uno de ellos tiene 32.000 años y el otro 41.700 años.

