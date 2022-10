Sector minero energético es central para la gestión ambiental del país: Brigitte Baptiste

La rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, aseguró que no es cierto que el sector minero energético esté destruyendo la biodiversidad, el agua y el territorio.

En diálogo con RCN Mundo, la experta aseguró que ese sector de la economía es muy importante para el desarrollo de la gestión ambiental en Colombia.

Baptiste respondió a las críticas que ha hecho la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre los efectos nocivos de la exploración y explotación de los recursos naturales en Colombia.

"El sector minero energético es un sector central para la gestión ambiental de este país y la acusación que persistentemente se hace de que el sector está destruyendo la biodiversidad, que está destruyendo el agua, que está destruyendo el territorio, no tiene fundamento", dijo.

La experta señaló que no existe suficiente evidencia científica que demuestre que la exploración y explotación de los recursos, destruya los territorios.

"Ha habido innumerables estudios y trabajos hechos por muchas universidades, instituciones que demuestran que no es un sector que esté afectando negativamente los ecosistemas y la estabilidad ecológica del país. Por el contrario, es un sector que del cual depende en gran medida la restauración y la recuperación y las inversiones en biodiversidad", señaló.

Brigitte Baptiste reconoció que hay zonas que han resultado gravemente afectadas por las malas prácticas de explotación minera.

"Eso no quiere decir que no haya casos horribles, hay minas muy mal hechas, hay regiones donde el petróleo ha dejado una huella de destrucción grande que hay que recuperar, pero eso no justifica destruir todo sector de la economía sobre el que además reposan las expectativas de la restauración y de las inversiones. Es sostenibilidad para el futuro (...)".