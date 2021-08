Sequía en Llanos Orientales e inundaciones en el Chocó, ¿Qué tanto se debe al cambio climático?

El director del Centro de Estudios de Alta Montaña de la Universidad del Quindío, Hugo Mantilla Meluk, advirtió que Colombia es uno de los países que más recibe los efectos negativos por el cambio climático.

El doctor en Sistemática de Evolución y Geografía y Ciencias de la Tierra viene trabajando en entender las interfaces que existen entre diferentes campos del conocimiento, en especial el elemento biológico, innovando en maneras de registrar el efecto del cambio climático en los diferentes componentes de la vida.

El también docente investigador indicó que en el país es muy evidente lo que está pasando con esta problemática mundial cuando en varias regiones, al mismo tiempo, se presentan eventos como sequías e inundaciones, entre otros fenómenos naturales, que afectan principalmente a los más vulnerables y sectores productivos que dependen del clima.

“A pesar que Colombia es de los que menos contribuyen a generar el cambio climático a nivel mundial, sí es uno de los países que más recibe los efectos negativos y estos están representados en eventos extremos”, expresó Hugo Mantilla.

El director del Centro de Estudios de Alta Montaña explicó que “se presentan sequías, inundaciones y lluvias torrenciales y acabamos de experimentar en San Andrés y Providencia con el huracán Iota. En ese mismo momento se quedaba sin agua los llanos orientales y en el Chocó 50.000 personas perdían sus viviendas por inundaciones”.

Hugo Mantilla manifestó que los efectos son múltiples e indicó que los más afectados son las personas que menos condiciones tienen para responder a estas catástrofes. Además, en los sectores productivos como la agricultura y la ganadería.

Desde el Quindío se está desarrollando una plataforma de servicios informáticos que captura información de la naturaleza, la cual combina con datos de otros sectores para buscar soluciones frente al cambio climático.

“Se sustenta en que la naturaleza es la única maquinaria que puede revertir el proceso de cambio climático, pero nosotros no entendemos bien esa naturaleza y si no entendemos cuál es el rol de cada una de las especies, no podremos asegurar recursos tan importantes como el hídrico”, indicó el experto en cambio climático.

Por ejemplo, en la Universidad del Quindío desde hace ocho años se viene realizando una documentación con la recolección de información y los cambios de distribución que han tenido los mamíferos entre diferentes especies.