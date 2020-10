SOS en Colombia: el país entra en "sobregiro ambiental"

Aunque el pasado 29 de julio, el mundo en general agotó todos sus recursos ambientales dejando un sobregiro, Colombia -uno de los países menos contaminantes del planeta pero sí el más vulnerable al cambio climático- está en mora a partir de este 17 de octubre.

Desde Greenpeace se alertó que Colombia no está generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental y con los actuales patrones de consumo se tiene un alto impacto ecológico.

"La humanidad y el resto de las especies del planeta estamos enfrentados a una nueva normalidad, pero no podemos volver al modelo económico de producción y consumo con el que convivíamos antes de la pandemia. La nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas y que no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud”, dijo.

Y añadió: “Las ciudades, tal como las conocemos, no resisten más. Hoy no solo tenemos una emergencia sanitaria, sino que medioambiental, una verdadera pandemia climática que se prolonga por largo tiempo. Es en este contexto que es necesario reaccionar con decisión y por eso se hace necesario una declaratoria de emergencia climática para Bogotá que permita enfrentar y contener las graves afectaciones ambientales que hoy tenemos”.