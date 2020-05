Temporada seca ha disminuido el caudal de las lagunas del páramo de Santurbán

La intensa sequía por la que atraviesa el departamento de Santander ha ocasionado que las lagunas que componen el páramo de Santurbán hayan disminuido considerablemente.

A raíz de la situación, los habitantes del municipio de Vetas han tenido problemas para abastecerse del líquido, toda vez que el agua que usan para su consumo y riego de cultivos, es captada de las más de 30 lagunas que componen el complejo natural.

Hernán Bautista, alcalde de Vetas, Santander, aseguró que debido a la escasez del líquido, prácticamente están tomando el agua que producen los frailejones.

"La intensa sequía mantiene las fuentes hídricas del páramo de Santurbán con un caudal que no alcanza a suplir el abastecimiento que requiere el casco urbano y por supuesto las siete veredas que tenemos en el municipio. Estamos consumiendo prácticamente el agua que producen los frailejones", agregó el mandatario.

Una dificultad mayor viven los habitantes de la zona rural de Vetas, toda vez que no cuentan con suficientes acueductos veredales para almacenar el agua que usan para el consumo y el riego de cultivos.

"No hemos tenido acompañamiento de aguas lluvias que nos permitan aumentar los caudales. El tema de las veredas nos preocupa porque no cuentan con los acueductos y no cuentan con el líquido vital para el riego, es preocupante teniendo en cuenta que el páramo de Santurbán es una fábrica de agua pero las lagunas están prácticamente secas", añadió Hernán Bautista, alcalde de Vetas.

La temporada seca y los bajos caudales de las lagunas del páramo de Santurbán, obligó a la Administración municipal a ordenar un racionamiento de agua, en horas de la noche, para garantizar el suministro del líquido a los habitantes de Vetas, toda vez que hace más de cuatro meses no llueve en la zona.