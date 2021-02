Tras ser adicto a las papas fritas, un loro que venció el sobrepeso

Recientemente la prensa de Reino Unido reportó la historia de un loro que padecía un serio caso de sobrepeso y que gracias a los cuidados de su dueña logró recuperar la condición física para poder volver a volar.

De acuerdo con el diario 'Metro', 'Bud', una loro verde amazónico de 22 años de edad, llegó al hogar de Chloe Shorten, su actual dueña, en marzo de 2020 y para esa época el ave mostraba un serio problema de sobrepeso. Para ese momento el animal pesaba cerca de 620 gramos, unos 200 gramos por encima del peso normal, y por culpa de esta situación 'Bud' era incapaz de volar como lo hacen otros animales de su especie.

Mire acá: El Hombre Caimán pide ayuda para salir de la crisis

Según le indicó Shorten al medio británico, la obesidad de su mascota era producto a la adicción que el animal tenía hacía las papas fritas, un alimento que a todas luces no está diseñado para su consumo. Chloe Shorten relató que la adicción del ave por este tipo de comida era tan severa, que el pájaro era capaz de escuchar y detectar rápidamente cuando se abría un paquete de papas.

La mujer llegó a asegurar que su ave podía detectar este sonido a varias millas de distancia. En ese momento el animal intentaba emprender el vuelo para seguir ese sonido, pero a causa de su sobre peso siempre caía al suelo.

Lea también: Características de los nuevos celulares "flecha" de Nokia

Shorten comentó a la prensa inglesa que ella adoptó el ave semanas antes de que llegara el coronavirus (Covid-19) a su población, en esos días un cliente trajo el animal al sitio donde trabajaba, para para realojarlo.

"Bud llegó solo unos días antes de que llegara el encierro, ya que se había vuelto demasiado para sus dueños y ya no podían cuidar de ella", indicó la mujer a 'Metro'.

Días después de que el ave se instaló en su nueva casa, Chloe Shorten decidió cambiar las rutinas de alimentación de su mascota y así ayudarle a luchar contra su problema de sobrepeso. Parte del plan fue erradicar por completo las patatas fritas de su dieta y con el paso de los días esta medida comenzó a ofrecer resultados positivos.

Ve acá: Encuentran un jaguar muerto en vía Barrancabermeja – Bucaramanga

Actualmente loro ha adquirir un peso saludable, por lo que también recuperó su capacidad para volar. “Los loros son aves increíblemente inteligentes y necesitan cuidados bastante especializados", recalcó Shorten en su entrevista.

A massive 👏🏻 for Bud the parrot. She lost over half her body weight on a diet after becoming addicted to.... crisps.



Great story. pic.twitter.com/bkbffId6Vh