Un sistema de tratamiento de agua anaeróbico es una inversión urgente en Colombia: experto

Desde el pasado domingo seis de noviembre se realiza en Egipto la COP27, un evento mundial sobre las propuestas de muchos países contra el cambio climático. Cientos de expertos se dan cita para apoyar iniciativas que permitan mitigar los efectos del clima en el mundo.

Gunter Pauli, economista belga, experto en cambio climático y autor del libro "economía azul", dijo en diálogo con RCN Mundo, que "yo estuve en Cop 1, Cop 2 y Cop 3. Si tu vas a tres reuniones que han necesitado dos semanas de trabajo y tu no tienes resultados, pues tu no vas a la cuarta. El problema es que la Cop se institucionalizó y como institución sigue operando, yo he perdido la confianza en estas reuniones".

Explicó sobre algunas variables que se podrían implementar en Colombia para hacerle frente a la crisis climática y buscar soluciones dentro de las comunidades.

Gunter Pauli manifestó que, "si todos los municipios de Colombia pusieran un sistema de tratamiento de agua anaeróbica que es una inversión urgente en Colombia, Colombia tendrá todo el gas que necesita para tener el combustible para la cocina, la calefacción".

Aseguró que "esto es lo que me molesta porque el conocimiento está, el análisis ya fue hecho, pero la acción no viene".