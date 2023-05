[Video] Hermoso avistamiento del Toro de los Chusques, especie que se creía extinta en Colombia

El redescubrimiento en Colombia del Toro de los Chusques Colombiano (Olallamys albicaudus) con increíbles fotos y videos fue realizado este fin de semana por el guardabosques de la Fundación ProAves, Sergio Cruz, en la Reserva ProAves Loro Coroniazul, departamento del Quindío.

El Toro de los Chusques Colombiano fue descubierto en 1879 y después de casi 150 años solo se conocen 17 registros en los Andes de Colombia y un registro en Ecuador.

Este animal es casi desconocido en vida, así que cuando el guardabosques de la Fundación ProAves, Sergio Cruz, descubrió este mamífero extremadamente raro y en peligro de extinción.

“Estaba realizando estudios en la Reserva, cuando alrededor de las 2 de la tarde a 3430 metros de altura vi a este mamífero por el sendero alimentándose de bambú y pasto”. dijo Sergio Cruz

"Poco a poco me acerqué más y más. No mostró absolutamente ninguna preocupación por mí y, a pesar de su gran tamaño y de ser un animal salvaje, me dejó tomar una foto hasta que se acercó a mí y se me subió encima. ¡No pude imaginar mi sorpresa y alegría!", agregó el guardabosques.

Más sobre esta especie

El Toro de los Chusques Colombiano es un roedor grande y distintivo con pelo suave y largo y una cola excepcionalmente larga con una punta blanquecina audaz. El cuerpo es de color marrón rojizo brillante, mientras que el vientre es blanquecino.

La especie es prácticamente desconocida en vida y se considera casi endémica de Colombia con la mayoría de los registros alrededor de Bogotá y solo unos pocos de la Cordillera Central con un registro en la frontera de Colombia con Ecuador.

Este emocionante descubrimiento se realizó dentro de la Reserva ProAves Loro Coroniazul, ubicada en el municipio de Génova, Quindío.

La Reserva y las áreas adyacentes se consideran un sitio de Alliance for Zero Extinction debido a su importancia mundial para las especies y sus hábitats en peligro de extinción.

Esta especie es tan rara que los expertos no están seguros de cuán amenazada está, pero su afición por los matorrales de bambú dentro del bosque nuboso altoandino, un hábitat único en gran riesgo por la tala para la agricultura y el cambio climático, significa que este mamífero está ciertamente en peligro de extinción.

La Fundación ProAves ahora planea estudiar esta maravillosa especie con la esperanza de evaluar la población y comprender cómo podemos salvarla de la extinción.