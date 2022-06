Video | Hombre grabó la extraña reacción de un oso y las imágenes le dan la vuelta al mundo

Hay algunas recomendaciones que las personas deben tener en cuenta a la hora de encontrarse frente a frente con un oso, pero esto es algo a lo que las cámaras que se instalan en los bosques están acostumbradas.

No obstante, un hecho curioso le está dando la vuelta al mundo, ya que el reconocido fotógrafo Curtis Matwishyn en una de sus expediciones se encontró con uno de estos omnívoros en cercanías al lago Waskesiu, que se encuentra ubicado en Canadá, donde el animal tuvo un comportamiento, según lo describió el hombre, algo atípico.

Fue un oso negro, que al verlo se sorprendió demasiado, pero lo que más le llamó la atención es que al momento de sacarle algunas fotos, el mamífero comenzó a perseguirlo “me vio y normalmente me acostumbro a que esta clase de osos se espante cuando me ven, pero no este se estaba comportando de una manera muy extraña”, mencionó Curtis para el diario Viral Hog.

Así como se observa en las imágenes, el animal comienza a perseguirle, mientras el individuo comienza a dar pasos hacia atrás con un repelente en su mano en dado caso que se hubiese presentado un eventual ataque del oso.

“Es probable que alguna persona haya alimentado al oso, sea porque lo haya hecho a propósito o comida sin vigilar”, es una de las teorías del fotógrafo quien, además, pudo observar como el animal momentos después escala un árbol sin mayor problema.

Ante esto, Matwishyn hizo un llamado para que las personas no alimenten a los osos ya que podrían ocasionar accidentes a futuro.