Melina Ramírez fue amenazada de muerte y acosada

Melina Ramírez llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales luego de mantener alejada su vida privada de estos medios. La presentadora optó por no tocar temas profundos y solo dedicarse a compartir post con su hijo y trabajar con algunas publicaciones.

Tras un año sin pronunciarse sobre distintas noticias que salieron relacionadas con su vida, la celebridad decidió realizar un video bastante extenso y aclarar varios detalles que había querido comentar en el pasado. Esta publicación también fue con el motivo de denunciar el acoso y las amenazas de muerte de las que ha sido víctima.

Iniciando el clip de 13 minutos, Ramírez habló sobre una situación que la lastimó durante mucho tiempo, ya que le causaba rabia y dolor al involucrar momentos de su intimidad. Aunque guardó silencio y continuó con su proceso personal de cambio, ya se siente en las condiciones para referirse a esto.

Lea también: El creador de la 'Tusa' vuelve a apostarle a Karol G

Según indicó, este contenido lo estaba realizando por recomendación de sus abogados y las autoridades, pues este problema ya está en las manos del Gaula y la Fiscalía, para solucionar esta incómoda situación.

De acuerdo con información que dio Melina, este acoso comenzó hace un año y dos meses, al parecer de parte de un grupo “niñas” que eran fans de ella, y que cambiaron sus sentimientos hacia ella, tornándolos llenos de odio y resentimiento.

“Yo al principio era, bueno, son ‘haters’, uno no tiene que agradarle a todo el mundo, trataba de no pararles bolas, pero la verdad todo esto fue tomando fuerza, al punto que empezaron a amenazar de muerte, a amenazar que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar y dejar como una cebra, bueno, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, afirmó la modelo.

Le puede interesar: Llegó a una boda con sus seis novias y todas están embarazadas, supuestamente de él

Melina Ramírez aseguró que el tema se salió de control a tal punto que estas “niñas” se comunicaron con medios nacionales para darles información falsa y difundir mentiras sobre su vida personal. No obstante, detalló que estas personas crearon grupos de WhatsApp para hablar mal de ella y buscar la forma de hacerle daño.

Después de denunciar esta experiencia compleja que ha vivido, la presentadora envió un mensaje a algunos medios para que rectifiquen la información que reciben, ya que ninguno se comunicó con ella para corroborar esta clase de noticias.

Por último, la modelo puntualizó que le parece muy fuerte que las redes sociales se hayan convertido en un escenario lleno de “miedo”, donde todas las personas buscan hacer daño y destruir a los demás. No obstante, enfatizó en aquellos que sufren día a día esta clase de ataques por estas plataformas.