"Mírate al espejo y quiérete como eres": Carolina Gómez y su indirecta contra la cirugía estética

Son 44 años de pura belleza. Y a esa despampanante figura le suma sensualidad. Se trata de Carolina Gómez, la eterna Señorita Colombia que se mostró en redes más sexy que nunca.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz también derrochó belleza al presentarse en cacheteros con una exhortación por el amor propio.

Ella, aprovechando el aislamiento preventivo, hizo una reflexión donde llamó a sus seguidores a quererse como son. Su mensaje –sin quererlo– bien puede resultar un mensaje para quienes son ‘amantes’ de las cirugías estéticas.



“El amor propio es uno de los factores emocionales que damos por hecho siempre. Creemos amarnos; sin embargo, el ego se interpone constantemente en nuestro camino. Querernos como somos, haciendo el trabajo diariamente de ser la mejor versión de nosotros mismos es tal vez uno de los ejercicios de bienestar, salud y belleza más importantes que he aprendido a aplicar en mi vida con el tiempo. Sé compasivo, especialmente contigo mismo. Mírate al espejo y quiérete como eres”, sostuvo.

Su mensaje en la red social concluyó con un “GOOD MORNING LIFE! Here I come again today” (BUENA VIDA POR LA MAÑANA! Aquí vengo de nuevo hoy).