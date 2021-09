Modelo brasileña se casó con ella misma y dice que no se piensa divorciar

La publicación de la atractiva mujer desató todo tipo de reacciones y en redes sociales hombres y mujeres le hicieron propuestas para iniciar una relación. Aunque contó que no está cerrada a darse una oportunidad en el futuro, sí dejó en claro que por ahora no planea divorciarse de ella misma.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo. Las ofensas y críticas no me afectan, cuando estás feliz, nada te sacude, nada te afecta”, contó la mujer para el diario neoyorquino.

