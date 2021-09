Esta mujer de 41 años ha causado toda clase de comentarios, sobre todo d quienes llevan años luchando por igualdad de género.

Las declaraciones las entregó la “Leona”, a un programa de televisión llamado Sin Editar, donde indicó que nunca ha tenido que pagar una cuenta de restaurante, ni siquiera la mitad de la cuenta.

“Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar ‘miti-miti’ una cuenta. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones”, sostuvo.

Lea también: Actriz que interpretó a Marbelle de adolescente, reveló dura enfermedad que la aqueja

Para las mujeres más empoderadas, no se puede pedir igualdad de condiciones o ser tratadas con respeto “cuando esperamos que nos mantengan”.

La modelo argumenta su posición asegurando que los hombres deben tener grandes valores como la generosidad. “Tiene que ser generosos con las mujeres”.