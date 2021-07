Mujer fingió estar enferma, su jefe le permitió quedarse en casa y finalmente tv la delató

Sus jefes, creyendo que ella de verdad estaba enferma, le dejaron que se quedara en casa para poder recuperarse.

No obstante a que sus jefes le permitieron estar en casa, ella no tuvo buena suerte en su trampa. Mientras se encontraba en el estadio las cámaras de televisión la tomaron en primer plano. Fue cuando Inglaterra consiguió el segundo gol que fue vista por millones de televidentes, entre los que también estaban sus jefes.

De acuerdo a Daily Telegraph, Nina Farooqi poco después recibió un mensaje de texto de sus jefes donde le notificaban que había sido despedida por sus mentiras para poder asistir a la Eurocopa.

“Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme un evento así. Lo volvería a hacer. Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles porque lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida”, dijo la hincha inglesa.