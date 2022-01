Mujer perdió los ahorros de su vida por mantenerlos ‘debajo del colchón’

El ahorrar es una tendencia que suelen hacer comúnmente las personas, con distintos propósitos de vida, ya sea para no tener dificultades económicas en el futuro, para hacerse de un bien material, como casas, vehículos, entre otros intereses.

Sin embargo, otras personas prefieren tener su dinerito guardado, pensando en ayudar a algunos familiares y dejarlos como una gran herencia. No obstante, si usted es muy ahorrativo, tenga en cuenta en qué lugar guarda su dinero, para que no se deteriore.

Por eso, una insólita situación pasó en Malasia, en la que una mujer, que mes a mes retiraba sus ahorros, perdió la totalidad de sus billetes, por guardarlos en un lugar poco convencional, y además que los mezcló con monedas. Algo que es poco recomendable, ya que el cobre de las mismas, hace que los billetes comiencen a deshacerse de a pocos.

Luego de que se le presentara una urgencia por lo que tenía que hacer uso de este dinero, acudió al ‘lugar secreto’ donde tenía gran parte de su patrimonio, cuando por fin logró hacerse nuevamente con el recipiente que contenía la plata, se llevó la gran sorpresa de que lo único que tenía intacto eran las monedas. Oscilando que la cantidad perdida en dinero es aproximadamente de 250.000 dólares, es decir unos 1.000 millones de pesos.

Su amiga, quien no dudó en expresar una profunda tristeza por lo sucedido y a la vez algo que le pareció divertido por la lección que recibió su compañera, hizo la publicación a través de las redes sociales, mostrando claramente la pérdida de una gran cantidad de billetes, algo que trajo las reacciones inmediatas de los internautas quienes con diversos comentarios, expresaron a la mujer algunos consejos para que no le volviera a suceder este hecho. El primero y más importante es no mezclar el papel con el cobre, el segundo, hacerse de una bolsa hermética para que los billetes no reciban contacto con objetos que puedan perjudicarlos, y el tercero, no guardarlos en lugares donde pueda recibir humedad.