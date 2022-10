Mujer se gana muchos millones exhibiendo sus axilas sin depilar  

En diálogo con el portal Star, ‘Cherry the Mistress’ dijo que está sorprendida con la positiva respuesta de muchos a sus contenidos.

“Muy a menudo me dicen cuánto les encanta lo peludas que están mis axilas y mi arbusto. Y cómo soy naturalmente curvilínea, muchos de ellos me han llamado ‘diosa’ y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños”, contó.

Relató además que se motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos para sus suscriptores.