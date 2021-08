Mujer tiró las cenizas de su esposo muerto a la basura por venganza

Sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto", dice la mujer al mostrar la caja llena de cenizas a la cámara.

"Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere cerca, sus hijos no lo quieren; en realidad, quieren que vaya a la alcantarilla o al baño", añadió la mujer.

Marsha contó que su ahora difunto esposo era basurero y que ahora lo enviará “a donde pertenece”.

Acto seguido, la mujer dijo que lo que hace es "por todo el dolor y toda la confusión que nos ha causado a mis hijos y a mí y a lo que él llama sus padres. Este es su adiós".