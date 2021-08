La niña de 12 años salió de su casa hacia las 7:30 de la noche del pasado jueves 26 de agosto.

Se escapó de casa para subirse en el camión de un desconocido

De acuerdo con las autoridades, se estableció que la niña huyó de casa porque sus padres le quitaron el celular como consecuencia de un castigo.

El conductor del camión, de 51 años, le dijo a la Fiscalía que recogió a la menor de edad porque estuvo a punto de atropellara. Asimismo, indicó que no entendía qué hacía caminando sola a esa hora (entre la 1:00 a.m. y 1:30 a.m).

Por otro lado, el señor contó que la niña le habría dicho que “unas personas la habían abandonado en ese lugar y que se dirigía a Tijuana, lugar donde estaba su madre residiendo, por lo que optó por llevarla”.

Finalmente, la menor fue localizada un día después de que se haya escapada de su casa y recibió acompañamiento psicológico.