Niño que salvó a su hermana del ataque de un perro recibe homenaje de Avengers

Recientemente, medios internacionales dieron a conocer el caso de Brigder Walker, un niño de seis años que se convirtió en noticia luego de salvar a su hermana menor del ataque de un perro y que resultó con graves heridas en su rostro. El pequeño tuvo que ser intervenido y le tomaron aproximadamente cien puntos en su mejilla izquierda.

Ante la potencia que tomó esta historia en redes sociales, los famosos actores de la película Avengers decidieron comunicarse con el menor y darle una sorpresa por el acto heroico que tuvo poniendo su vida para proteger la de su hermanita.

Entre las celebridades que homenajearon a Walker estuvieron Chris Evans (Capitán América), Chris Hermsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk) y Tom Holland (Spider-Man). Cada uno de los artistas mostró el respeto y admiración que sintió por el niño, que en este momento se recupera de las mordidas del canino.

Uno de los mensajes que más llamó la atención de los internautas fue el de Chris Evans, que afirmó que Bridge “era su héroe” por actuar de una forma tan “valiente” y “desinteresada” en medio de la peligrosa situación.

“Amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado…tu hermana es muy afortunada de tenerte como hermano mayor, tus padres deben estar orgullosos de ti. Voy a conseguir tu dirección y voy a enviarte el escudo auténtico del Capitán América, porque amigo, te lo mereces. Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos personas como tú”, expresó el actor en el clip que fue compartido en las plataformas digitales.

