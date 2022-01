Niños son obligados por su mamá a dar mínimo 12.000 pasos si quieren videojuegos

Para algunos, la mujer ha puesto en marcha verdaderas medidas extremas, lo que –a juicio de algunos– podría repercutir negativamente en el futuro.

Aun así, hay quienes han celebrado que una mamá ponga en primer punto las actividades físicas y no los videojuegos.

Ante la ola de críticas y reclamos que ha recibido, la usuaria de TikTok respondió a los detractores:

“Para todos los que se están volviendo locos, él [su hijo] no corre en la caminadora todos los días. Mis hijos pueden dar sus pasos de la forma que quieran. Tampoco tienen que conseguirlos si no les importa jugar sus videojuegos. Pueden tomar decisiones. Mi hijo entró después de que terminé de correr y me preguntó si podía subirse”.