Al hace referencia sobre la ayuda económica por parte del Estado venezolano, señala que no le alcanza para costear sus gastos, “dan apoyo para alojamiento, algunas competencias, pero yo no tengo recursos para mantener a mi familia, eso no está en el proyecto, el recurso que depositan es muy poco”.

Destaca que junto a él están unos ocho atletas que forman parte del equipo de esgrima de Venezuela tanto femenino como masculino, quienes también han tenido que trabajar en otros oficios en sus tiempos libres.

“Tenemos pago de salas de entrenamiento, alquileres de apartamentos, si queremos comprarnos zapatos o mandarle algo a nuestra familia en Venezuela, tenemos que hacerlo extra porque el proyecto solo es para manutención”, apuntó.

Acostumbrado al temple y la concentración que debe tener un deportista de alta competencia, hoy comprende que su vida debe dividirla en dos facetas para poder sacar su familia hacia adelante, sin abandonar sus sueños.

“La verdad no me ha afectado en lo personal, por el momento este trabajo es la solución que tengo, quizás en un futuro me irá mejor. Me ayuda como motivación, de superación personal, de ayudar a mi equipo porque todos hacemos Uber, todos estamos en la misma onda y yo como capitán y como líder es bonito que sientan que yo estoy ahí”, acota.

Rubén Limardo, también medallista en campeonatos mundiales de Esgrima y juegos Panamericanos, concluye que “la vida nunca va a ser fácil y hay momentos que hay que salir al ruedo a luchar y no quiero que me vean con lástima”.