"Nos golpeaban y estrangulaban": Paris Hilton habla de su paso por un internado

A raíz de la situación, Paris Hilton comenzó a tener ataques de pánico. Y, tampoco tuvo éxito cuando intentó informarle a sus padres sobre lo ocurrido: "Agarraban el teléfono o rompían las cartas que escribí y me decían: 'Nadie te va a creer'. Y el personal les decía a los padres que los niños estaban mintiendo. Así que mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando".

A los 18 años, la famosa heredera dejó el lugar.

Nacida en febrero de 1981, Hilton saltó a la fama como modelo y estrella de realities como 'The Simple Life' y 'Paris Hilton My New BFF'. También incursionó en el cine y la televisión participando en las producciones 'Supernatural', 'Las Vegas' y 'La casa de cera'.

En el terreno de la música se ha hecho paso como DJ y, en 2006 lanzó su álbum debut 'Paris'. Entre sus canciones más populares están: 'Stars are blind' - tiene un remix con Wisin y Yandel - 'Nothing In This World', 'Come alive', 'Best Friend's Ass', entre otros.

Cuenta además con varios productos en el mercado como perfumes. Y no se puede olvidar que es una de las amigas de toda la vida de Kim Kardashian. Mucho antes de que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' alcanzara la fama solía salir de compras y fiesta con Hilton mientras eran fotografiadas por decenas de paparazzi y, en un de los episodios de su programa Kim comentó que "tenía una carrera gracias a Paris".