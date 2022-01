Novia conmueve a toda la boda por incluir a su hijastro en los votos de matrimonio

La mujer causó sensación en su boda cuando antes de dar el "si acepto" hizo saber al hijo de su futuro esposo que también se estaba comprometiendo con él, las tiernas palabras se volvieron virales y enternecieron al mundo entero.

Vanessa Lynch, , de 30 años, fue la mujer que se volvió famosa tras unir a su familia para siempre el día de su boda incluyendo a su hijastro en el juramento de los votos matrimoniales.

En la boda que se llevo a cabo en Cambridge, Minnesota (Estados Unidos), Lynch hizo suspirar a más de uno de sus invitados cuando le prometió al pequeño Henry que desempeñaría su mejor rol como madrastra.

“Henry, sé que no estaba allí el día que viniste al mundo. No estuve allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras, pero te prometo que estaré allí para muchos más de tus primeros”, comenzó diciendo Vanessa.

Entre lagrimas, la enfermera continuo con su discurso: “prometo amarte como si fueras mía y, por último, prometo que seré la mejor esposa para tu papá, y prometo ser la mejor madrastra que pueda ser para ti”.

Al terminar de leer sus votos, el pequeño Henry le dio un gran abrazo a Vanessa. La emotiva escena tuvo miles de comentarios por parte de los cibernautas, quienes elogiaron el gran corazón de la nueva esposa.

Finalmente, Vanessa Lynch confesó en una entrevista con Fox News que “había escrito los votos anteriormente, pero no estaba al 100% de hacerlos frente a todos porque no quería que Henry se sintiera incómodo. No soy una persona aparentemente emocional, pero cuando comencé a decirle los votos a Henry, me ahogué porque podía ver lo mucho que significaba para Henry escuchar esas cosas. No se lo esperaba en absoluto”.