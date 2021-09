En redes sociales ha circulado un video en el que una familia queda expuesta por un deshonesto acto que tuvieron mientras estaban comiendo en un restaurante.

El clip, que tiene una duración de 2:16 minutos, muestra a una pareja de esposos que asiste a un lugar de comidas rápidas en Ciudad de México, en donde ordenan unas hamburguesas y se les ve pasando un agradable tiempo en familia.

Sin embargo, el rato se tornó amargo en cuanto los padres empezaron a hacer gestos con los que coincidían llevar a cabo un plan para librarse de pagar la cuenta en el establecimiento.

Así lo narró la misma mesera del lugar, quien con un video de seguridad que registró a la familia, mostró específicamente el momento en el que la pareja pone cabellos en su comida para así, quejarse ante el lugar y no pagar los alimentos.

"El señor me empezó a gritar, me empezó a decir que éramos unos puercos, que si no sabíamos hacer nuestras cosas. (...) No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya", señaló la mesera en el video.

Lo que para muchos resultó curioso, es que la misma familia había hecho la misma jugada hacía unas semanas y fue la mesera quien tuvo que correr con lo gastos de los platos que la familia había alterado.

“Hace un mes, ellos vieron a comer y les pasó un incidente. Que curiosidad que hoy les pasó exactamente lo mismo. La misma familia, exactamente lo mismo”, expresó.

La trabajadora del lugar concluyó reiterando su molestia por la mala conducta de la pareja y el mal ejemplo que le dieron a sus hijos por sus actos.