Pareja de esposos le pasó cuenta de cobro a los invitados que no asistieron a la boda

Los matrimonios y compromisos son un tema bastante importante para algunas personas alrededor del mundo, debido a la unión que significan, el momento clave en las vidas y los cambios que trae a la realidad. Esta celebración tiene un valor moral y social diferente para cada ser humano, convirtiéndose en un detalle delicado para varios que lo tienen como un sueño.

Cada pareja dimensiona su boda de una forma distinta, enfocándose en los preparativos, los gastos, los lujos que quieren implementar y sobre todo los invitados. Pero, ¿qué pasaría si no puedes asistir al evento por alguna razón y te envían la factura de la fiesta?

Esta pregunta ha causado furor en redes sociales debido a un caso que fue compartido por The New York Post, donde los novios decidieron enviar la factura de la fiesta a todos aquellos invitados que prometieron asistir y no llegaron nunca a su boda.

Lea además: ¡Prográmate! Lista la fecha para ver 'Escuadrón Suicida' en HBO Max

Según relató el medio internacional, Deedra McGee y Doug Simmons, de 43 y 44 años, respectivamente, celebraron su matrimonio en Royalton Negril Resort & Spa, en Jamaica, y quisieron compartir el festejo con algunas personas cercanas, que por diversos motivos no lograron asistir como lo habían dicho.

La historia tomó fuerza en las plataformas digitales luego de que se difundiera uno de los documentos de pago que compartió el hombre en su cuenta de Facebook, donde aseguraba que la enviaba a los ausentes debido a que habían confirmado un asiento en el lugar y no habían ido.

“Esta factura se le está enviando porque confirmó asiento en la recepción de la boda durante el cuento final. Debido a que no nos llamó ni nos dio el aviso adecuado de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su asiento por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!”, se puede leer en el post.

Lea además: ¡El fantasma pop! Anya Taylor-Joy se roba las miradas en el Festival de Venecia

Como era de esperarse, el debate tomó impulso entre los usuarios de redes sociales, quienes estuvieron a favor y en contra de la actitud que había tomado la pareja sobre la situación. Aunque no se conoce la reacción de los invitados a quienes se les cobró, The New York Post habló con el novio y supo su sentir sobre esta situación.

De acuerdo con Doug, estaba molesto con las personas que no fueron al matrimonio, ya que preguntaron varias veces a las personas que si asistirían para poder pagar la reserva por adelantado. Todos los involucrados aseguraron que sí irían al evento que aparentemente costó 120 dólares por cabeza.

“Nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto, ‘Oye, no podemos asistir’. Eso es todo lo que estaba preguntando. Si me dices que no puedes asistir, lo entendería, pero no me digas nada, pero luego dejas pagar por ti y tus demás. Cuatro personas se convirtieron en ocho personas”, señaló el hombre.

Las facturas llegaron por un valor de 240 dólares y se desconoce qué sucederá con el tema entre los no asistentes.