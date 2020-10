Perdió su celular en la selva, horas después lo encontró con selfies y videos de monos

Un hombre en Malasia denunció el robo de su celular luego de que extraños entraran a su vivienda y se llevaran el aparato tecnológico. Las autoridades abrieron una investigación sobre los extraños hechos en los que solo fue hurtado el móvil del propietario, identificado como Zackrydz Rodzi, y no había rastro de los ladrones.

Sin embargo, al día siguiente, también de manera extraña, el celular del joven apareció tirado en el jardín de su casa, dejando aún más sorprendidos al hombre y a las autoridades.

Pero la mayor sorpresa fue cuando Rodzi revisó el estado del celular y se encontró con varios archivos entre fotos y videos que revelaban quién habría sido el autor del hurto.

Se trataba de varias imágenes desenfocadas en las que se podía apreciar naturaleza y partes del cuerpo de un mono, incluso, una de ellas exponía la cara completa del “ladroncillo”.

Estas fotografías y videos habrían resuelto el caso pues, se presume que el mono habría sido quien ingresó a la vivienda de Zackrydz Rodzi y se llevó el celular que le habría llamado la atención.

Durante ese día el animal habría explorado y jugado con el aparato tecnológico y, de manera accidental, habría activado la cámara, logrando las imágenes en las que se dejó en descubierto.

Zackrydz decidió hacer públicas las fotografías las cuales se han viralizado en internet, destacando la maravilla de la naturaleza.



