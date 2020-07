"Perdóname, te he sido infiel”: Johanna Fadul confiesa intimidades

La actriz y modelo Johanna Fadul apareció recientemente en redes sociales haciendo una particular confesión que despertó la atención de sus miles de seguidores.

Pues aunque en anteriores oportunidades ha hablado sobre las consecuencias físicas que aún tiene su cuerpo tras el nacimiento y pérdida de sus gemelas, ha decidido dar mayores detalles de todo lo que esto ha implicado.

Fadul ha explicado en otras transmisiones que, debido a esta situación, su cuerpo tuvo unos cambios hormonales en los que no presenta ciclos menstruales, razón por la que ha debido acudir a especialistas que le ayuden a tratar el tema.

Debido a esta condición médica los ginecólogos han pedido a Johanna hacerse una serie de exámenes que, contado por la misma actriz, son demasiado incómodos y dolorosos.

Y aunque ha tratado de tomarse el tema con humor, la modelo evidencia en cada video la molestia que genera en su cuerpo este tipo de exámenes, los cuales, expresa "me han desjetado".

En el reciente examen, Fadul explica que la entubaron "de abajo pa’ arriba", y para describir la intensidad del proceso médico explicó que "le he sido infiel a Juanse.. mi amor, perdóname, te he sido infiel". Además expresa "pero no te preocupes que no lo disfruté, al contrario, me sigue doliendo todo mi aparato reproductor".

Posteriormente la mujer cuenta que los expertos le han dicho que todo se encuentra en orden en su cuerpo y que es normal esa alteración hormonal tras un parto o la pérdida de bebés.

