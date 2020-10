Pide ayuda en redes para que borren a su hijastro de fotos familiares

Indignación ha causado la actitud de una mujer que recurrió a las redes sociales para que expertos en edición de imágenes le ayudaran a borrar a su hijastro de unas fotos familiares.

La polémica, que terminó viralizándose en internet, comenzó cuando una mujer en Florida, Estados Unidos, publicó en su cuenta de Facebook varias fotografías en las que aparece junto a u esposo y tres niños de diferentes edades, posando para una sesión de fotos familiares; pero junto a las imágenes escribió un texto con una solicitud en especial.

La mujer, que también compartió la imagen en algunos grupos de esta red social pedía que le ayudaran a editar la foto eliminando al niño grande ya que es su hijastro y no quería que apareciera en la foto familiar. A cambio, ofrecía un pago de 10 dólares.

“¡Hola! ¿Alguien puede quitar al niño del centro? El permiso de los fotógrafos está incluido”, escribió la mujer.

Esto despertó una oleada de reacciones negativas en contra de la mujer a quien catalogan de hipócrita, desagradable y desalmada por pretender apartar al hijo de su pareja de las fotos familiares.

Posterior a que las imágenes se viralizaran, se conoció una conversación en que la mujer, identificada como Natalie, le dijo a la fotógrafa que les hizo la sesión que pediría ayuda para borrar al niño de las fotos.

“ ¿Está bien si las publico en un grupo para ver si mi hijastro puede ser eliminado? Si no se puede, lo entiendo completamente”, escribió la mujer a la fotógrafa quien le respondió que puede hacerlo ya que no es problema suyo.

