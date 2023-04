Uno de los reflejos más comunes que tenemos los seres humanos, es estornudar cuando nos resfriamos o cuando presentamos alguna alergia a cierto tipo de cosas. Estornudar (también conocido como ahogo) es un acto de reflejo que no involucra un proceso de pensamiento.

Constantemente solemos estornudar para expulsar partículas no deseadas de nuestras fosas nasales. Esta acción es una respuesta refleja a ciertos estímulos, como el polvo, el polen o incluso la luz solar.

Nuestro reflejo de estornudo es tan poderoso que podría causar un espasmo involuntario en todo nuestro cuerpo, liberando una repentina ráfaga de aire por la nariz y la boca a 160 kilómetros por hora.

Es posible que usted nunca se haya visto estornudar, pero si ha visto a otras personas, entonces sabe que nuestros ojos se cierran involuntariamente al estornudar.

Pero ¿Por qué nuestros ojos se cierran al estornudar?

No hay evidencia médica real que sugiera porque sucede, sin embargo, la teoría más popular es que es una respuesta evolutiva para ayudarnos a protegernos.

Se cree que al cerrar los ojos por reflejo mientras estornudamos, ayudamos a proteger nuestros ojos de cualquier partícula potencialmente peligrosa en el aire. La respuesta científica a porqué nuestros ojos se cierran mientras estornudamos aún se está debatiendo.

¿Podemos mantener los ojos abiertos mientras estornudamos?

Sí, podemos abrir los ojos mientras estornudamos. Aunque hacerlo es bastante difícil, solo unas pocas personas pueden hacerlo. Durante años han circulado mitos que no aconsejan estornudar con los ojos abiertos para reducir la probabilidad de que se les estallen los globos oculares. Pero esos son solo especulaciones.

La ciencia ha desacreditado dicho mito, y aquellos que son capaces de estornudar con los ojos abiertos no reportan efectos adversos. A pesar de no tener consecuencias, no se recomienda estornudar con los ojos abiertos. Además, el hecho de obligarse a mantener los ojos abiertos mientras se estornuda requiere de mucha concentración y fuerza de voluntad.

¿Qué podría suceder si tratamos de contener un estornudo?

Varios expertos aconsejan no contener el estornudo ya que esto podría traer varias consecuencias adversas para nuestra salud. Al tratar de aguantar un estornudo podríamos tener una lesión en el oído medio e interno; rompernos el tímpano; perder la audición; dañar nuestro diafragma; con el tiempo presentar vasos sanguíneos debilitados o rotos en el cerebro y estropear los vasos sanguíneos de nuestros ojos.

En conclusión, nunca debemos tratar de contener el estornudo y, aunque no existe una explicación definitiva de porqué nuestros ojos se cierran cuando estornudamos, la razón más plausible es que se trata de un acto reflejo del cuerpo.